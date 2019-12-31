تراند اليوم : فيديو| "العارضة العارية" تتسلق الأهرامات بعد خداع الأمن



وثقت عارضة الأزياء الأمريكية، كينزي ولانسكي، الشهيرة بـ "العارضة العارية"، التي اقتحمت نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين "ليفربول" و"توتنهام"، لحظة تسلقها للأهرامات خلال زيارتها إلى مصر.

وأظهر مقطع فيديو تواجد "كينزي" رفقة العديد من أصدقائها الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع، واتضح أنه أشغل الحراس لتنفذ رغبتها.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام": "تسلق أهرامات الجيزة".

وعرض مقطع الفيديو عدد من اللقطات، منذ بداية رحلة كينسي ولانسكي إلى محل إقامتها في أحد الفنادق إلى الأهرامات، وأثناء تسلقها.

وأشارت إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر.

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وقالت مصادر أمنية، إن مقطع الفيديو جرى نشره عقب سفرها خارج الأراضي المصرية، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

وأضافت، أن الواقعة بدأت برصد جملة كتبتها عبر حسابها الشخصي، تضمنت: "انتظروا مفاجأة في مصر".



وعقب ذلك توجهت قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار للفندق، الذي تقيم به، ولكنها تبين سفرها خارج مصر، ولم يجر العثور سوى على صديقين لها.

وجرى تداول مقطع الفيديو، أثناء تسلقها الأهرامات في اليوم التالي لسفرها، وجرى تحرير محضر، إثبات حالة بالواقعة، وفق المصدر ذاته.

