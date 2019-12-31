تراند اليوم : حذف حساب بطلة "غريزة أساسية" على تطبيق للمواعدة

تعرض حساب النجمة الأمريكية شارون ستون عبر تطبيق المواعدة "بامبل" للحذف، بعد بلاغات من مستخدميه الذين لم يصدقوا أن النجمة الأمريكية انضمت لمجتمع الأشخاص الباحثين عن الحب عبر الانترنت.

لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئًا، فقد بدا وكأن النجمة الأمريكية أصيبت بصدمة، فغردت عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر": "لقد ذهبت إلى موقع bumble للمواعدة لأجد أنهم قد أغلقوا حسابي. أبلغ بعض المستخدمين أنه لا يمكن أن يكون حسابي بالفعل!".

وتقول "ستون" مازحة: "هل أنا مستبعدة؟ أرجوكم لا تبعدوني عن خلية النحل" مضيفة رمز النحلة في إشارة إلى مجتمع "بامبل".

وسبق أن قامت ستون أيضًا بنشر صورة من رسالة من التطبيق، والتي جاء فيها إن حساب النجمة قد تم حظره بعد أن تلقى موقع الويب "عدة تقارير" أن ملف تعريفها كان مزيفًا.

وقوبلت تغريدة النجمة الأمريكية بموجة هائلة من الدعم من مستخدمي "توتير"، والذين أطلقوا حملة للمطالبة باستعادة الحساب الشخصي لها.

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واستجابة منه، قام التطبيق بإلغاء حظر حساب "ستون"، مؤكدًا على أن "هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى"، وفقًا لمدير تحرير التطبيق، الذي رد على تغريدات النجمة.

لكن "ستون" قد لا تحتاج إلى التطبيق بعد كل هذه الضجة. فقد تسبب الأمر في مأزق لها حيث تلقت طوفانًا من رسائل المعجبين والعشاق والكثير من طلبات الصداقة ودعوات الخروج.

وتألقت شارون ستون - 61 عامًا - في أدوار الجاسوسة في " توتال ريكول Total Recall"(1990) ، ومؤلفة روايات الجريمة والقاتلة المتسلسلة في الفيلم الشهير "غريزة أساسية Basic Instinct"(1992)".

