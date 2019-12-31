تراند اليوم : مي سليم تثير الجدل بإطلالة عارية وشقيقتها تتحدث عن اعتزالها الفن

صدمت الفنانة الأردنية مي سليم متابعيها عبر موقع "إنستجرام" بنشر صور بفستان يظهرها عارية تمامًا من الأسفل حتى فوق الركبة، بشكل استفز الجمهور واعتبر أن هذه الإطلالة الجريئة لا تتناسب مع القيم المجتمعية.
ونشرت مي سليم صور بفستان أسود مكشوف الساق، وبدت تستعرض فيه أنوثتها من خلال تعري الجزء الأسفل.
وهاجم الفنانة العديد من الجمهور واصفين إياها بأنها تتعمد إثارة الجدل بعريها واستعراض أنوثتها ومفاتنها بشكل مستفز، بينما أبدى أخرون إعجابهم بإطلالتها.
وفي السياق ذاته نشرت شقيقتها الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة حيث ظهرت مرتدية بذلة الجوكر الشهيرة الحمراء، وعلقت متحدثة عن العلاقة بين تفكيرها في ترك الفن لعدم تحقيقها ما كانت تحلم به، وبين موقف الجوكر من عدم الوصول لما يطمح إليه، إذ كتبت: "معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي اللي حبه وفي اللي كرهه. بس اللي محدش اختلف عليه إن الفيلم لمسنا وعبر عن مشاعرنا في فترة من فترات حياتنا ممكن نسميها فترة البؤس والظلم وعدم التقدير وإن الحياة جاية عليك وإن الواسطة مهمة عشان توصل وإن ليه ربنا بيعمل معايا أنا كدة بالذات دون الناس وإيه الدرس المستفاد!؟ والحيرة في اتخاذ القرارات في طب وبعدين والحياة رايحة بيه لفين وإيه الصح وإيه الغلط وبالنسبة ليه؟".
وأضافت: "السؤال كان أسيب الفن وأشتغل حاجة تانية عشان مش حاسة إني بحقق الحلم الوردي اللي كنت بحلم بيه؟! وهكذا الفرق بينا وبين بطل الفيلم إنه كان عنده مرض مزمن مانعه إنه يعبر ويفكر ويطور ويحاسب ويحاول ويخطط ويقيم نفسه، لكن إحنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف إن الحياة صعبة ومش وردي، ولازم تفشل كتير عشان في الآخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم".
واختتمت قائلة : "في نهاية السنة الجديدة أحب أقول إن أنا جوكر نفسي وحكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين، حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار وحاولت تدمر طموحي وأحلامي اللي لسه محققتش منها كتير، وحعمل اللي عليه بالطريقة اللي ترضيني سواء في الفن أو بره وربنا كريم".
A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Dec 28, 2019 at 12:13am PST
A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Dec 28, 2019 at 8:06pm PST
A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Dec 30, 2019 at 11:18am PST
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معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي الي حبه و في الي كرهه بس اللي محدش اختلف عليه ان الفيلم لمسنا و عبر عن مشاعرنا في فتره من فترات حياتنا ممكن نسميها فتره البؤس و الظلم و عدم التقدير و ان الحياه جايه عليك و ان الواسطة مهمه عشان توصل و ان ليه ربنا بيعمل معايا انا كده بالذات دون الناس و ايه الدرس المستفاد !؟ و الحيره في اتخاذ القرارات في طب و بعدين و الحياه رايحه بيه لفين و ايه الصح و ايه الغلط وبالنسبة ليه السؤال كان اسيب الفن و اشتغل حاجه تانيه عشان مش حاسه أنى بحقق الحلم الوردي ل اللي كنت بحلم بيه ؟! وهكذا ....الفرق بينا و بين بطل الفيلم انه كان عنده مرض مزمن مانعه انه يعبر و يفكر و يطور و يحاسب و يحاول و يخطط و يقيم نفسه لكن احنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف ان الحياه صعبه و مش وردي ولازم تفشل كتير عشان في الاخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم ..في نهايه السنه الجديده احب أقول ان انا جوكر نفسي و حكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار و حاولت تدمر طموحي و أحلامي اللي لسه محققتش منها كتير و حعمل الي عليه بالطريقه اللي ترضيني سواق في الفن او بره وربنا كريم #انا_الجوكر 👏 Videographer @mohamadamr_shoots Makeup : @hebafawzymakeupartist Stylist : @toma.studio_ Photography @abdallaphotographyA post shared by Mais Hamdan (@maishamdanoff) on Dec 26, 2019 at 2:04am PST