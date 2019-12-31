تراند اليوم : مي سليم تثير الجدل بإطلالة عارية وشقيقتها تتحدث عن اعتزالها الفن



صدمت الفنانة الأردنية مي سليم متابعيها عبر موقع "إنستجرام" بنشر صور بفستان يظهرها عارية تمامًا من الأسفل حتى فوق الركبة، بشكل استفز الجمهور واعتبر أن هذه الإطلالة الجريئة لا تتناسب مع القيم المجتمعية.

ونشرت مي سليم صور بفستان أسود مكشوف الساق، وبدت تستعرض فيه أنوثتها من خلال تعري الجزء الأسفل.

وهاجم الفنانة العديد من الجمهور واصفين إياها بأنها تتعمد إثارة الجدل بعريها واستعراض أنوثتها ومفاتنها بشكل مستفز، بينما أبدى أخرون إعجابهم بإطلالتها.

وفي السياق ذاته نشرت شقيقتها الفنانة ميس حمدان، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة حيث ظهرت مرتدية بذلة الجوكر الشهيرة الحمراء، وعلقت متحدثة عن العلاقة بين تفكيرها في ترك الفن لعدم تحقيقها ما كانت تحلم به، وبين موقف الجوكر من عدم الوصول لما يطمح إليه، إذ كتبت: "معظمنا شاف فيلم الجوكر وفي اللي حبه وفي اللي كرهه. بس اللي محدش اختلف عليه إن الفيلم لمسنا وعبر عن مشاعرنا في فترة من فترات حياتنا ممكن نسميها فترة البؤس والظلم وعدم التقدير وإن الحياة جاية عليك وإن الواسطة مهمة عشان توصل وإن ليه ربنا بيعمل معايا أنا كدة بالذات دون الناس وإيه الدرس المستفاد!؟ والحيرة في اتخاذ القرارات في طب وبعدين والحياة رايحة بيه لفين وإيه الصح وإيه الغلط وبالنسبة ليه؟".

وأضافت: "السؤال كان أسيب الفن وأشتغل حاجة تانية عشان مش حاسة إني بحقق الحلم الوردي اللي كنت بحلم بيه؟! وهكذا الفرق بينا وبين بطل الفيلم إنه كان عنده مرض مزمن مانعه إنه يعبر ويفكر ويطور ويحاسب ويحاول ويخطط ويقيم نفسه، لكن إحنا معظمنا عندنا العقل اللي يخلينا نعرف إن الحياة صعبة ومش وردي، ولازم تفشل كتير عشان في الآخر تنجح لو حتمشي المشوار لوحدك من غير دعم".

واختتمت قائلة : "في نهاية السنة الجديدة أحب أقول إن أنا جوكر نفسي وحكون جوكر كسبان حتى لو بعد حين، حتى لو كل الظروف مشيت عكس التيار وحاولت تدمر طموحي وأحلامي اللي لسه محققتش منها كتير، وحعمل اللي عليه بالطريقة اللي ترضيني سواء في الفن أو بره وربنا كريم".

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Dec 28, 2019 at 12:13am PST