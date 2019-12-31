بالفيديو: الفاشينيستا ليان عبدالله تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها

كشف الفاشينيستا السعودية ليان عبدالله شقيقة الفاشينيستا مودل روز، عن إجرائها بعض عمليات التجميل بشفتيها وفمها بسبب كبر حجهما، مؤكده أنها تستعد للقيام بعملية تجميل أخرى، ستكون مفاجأة للجمهور على حدّ قولها.

وعن سبب قيامها بعملية تجميل بشفتيها، قالت ليان في تصريحات تلفزيونية: “الكل كان يقولي شفايفك كبيرة وعريضة مع إني كنت أشوفها عادي”، كما كشفت ليان عن سبب ارتدائها الكاب بصفة مستمرة، موضحة: “أمتلك جبهة عريضة، لذلك ارتدي الكاب حتى أخفيها”.

وسبق وتعرضت الفاشينيستا السعودية للسخرية العارمة، بعد نشرها عدة صور بدون مكياج، على إثر نشر صورة لها قديمة وهي لا تضع أي مساحيق التجميل، الأمر الذي أثار غضبها بشدة.

ونشرت ليان فيديو عبر حسابها على إنستغرام أكدت فيه، أنها لا تهتم بالسخرية من ملامحها دون مكياج، منتقدة من يقوم بهذه التصرفات متعمدًا نشر صورتها وهي لا تضع مساحيق تجميل من أجل السخرية منها فقط

وأضافت شقيقة مودل روز أنها لا تهتم بالمنتقدين لها، لأنها ببساطة عرفت أن الناس تهتم فقط بالمظهر الخارجي ولا يهتمون بجوهر الإنسان، وأنها اكتشفت أن هناك ناس مريضة تنتقد الأشخاص بسبب أشكالهم فقط، قائلة للساخرين: “استمروا..فعلا استمروا..أنا أعيش حياتي هنا وإنتو عيشوا حياتكوا تنبشون وراء ظهري فحظ سعيد لكم”.

وتفاعل متابعو ليان عبدالله على “سناب شات” مع رسالتها للساخرين من ملامحها دون مكياج، ليؤكدوا لها أن الجمال فعلاً هو الجمال الداخلي وعليها ألا تهتم بما يقال عنها، بينما لم يخفِ البعض استغرابه مشيرين إلى إنهم لم يتعرفوا على شكلها دون مساحيق تجميل، خاصة أنها معتادة على الظهور في مقاطع الفيديو وهي تضع “فلتر”.