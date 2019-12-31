ملحم زين بضيافة الشيف بوراك-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني ​ملحم زين​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أجواء زيارته لمطعم ​الشيف بوراك​ في تركيا.

وظهر زين بينما كان يجلس في المطعم، ويقف إلى جانبه الشيف بوراك ويمسك بيده عجينة كتب عليها "MELHEM ZEIN"، صنعها بوراك له خصيصاً ترحيباً به.

وكان بوراك نشر الصورة عبر الصفحة الخاصة بمطعمه وعلّق عليها بالقول:"الفنان ملحم زين في مطعم المدينة ..

قام الفنان الجميل ملحم زين بزيارة الشيف بوراك في مطعم المدينة واستمتع بالوجبات الشهية التي وصفها بالرائعة والذيذة جداً والعروض النارية الشيّقة .. حيث عبّر عن شكره لأسرة مطعم المدينة وامتنانه بلقاء الشيف بوراك .. وأخبرنا أنه في كل زيارة لحضرته إلى اسطنبول سيكون مطعم المدينة هو محطته الأولى".

وعلّق زين بالقزل:"شكرا على استقبالكم وضيافتكم انبسطت كثير بلقاء اخي اسماعيل وابنه الشهير بوراك بعد سنين طويلة دعائي لكم بالتوفيق الدائم".

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