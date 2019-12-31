ما هو الدعاء السرّي الذي تدعو به "أبلة فاهيتا" ؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة طريفة ومحببة، كشفت الدمية "​أبلة فاهيتا​"عن دعاء تدعو به في السر، وهو: "ارزقني ثروة ساويرس وإخوته، و Six pack (عضلات بطن) محمد رمضان وسياراته، ودعوتين من دعوات أم صلاح، وشباب عمرو دياب، و"فرفشة" فيفي عبده حتى في أحلك الظروف، وألماس أحلام ولميس، و"أشوف وائل كفوري جنبي عريس".

وجاء حديث "أبلة فاهيتا" اثناء حلولها ضيفة في برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث من تقديم الاعلامية المصرية لميس الحديدي.

الجدير ذكره ان الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، عرفها الجمهور لأوّل مرّة في عام 2010 من خلال اعلان "شريحة المرحوم"، وبعد النجاح الكبير الذي حققته، اقامت قناة cbc برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي عرض منه 6 مواسم على مدار 4 سنوات، استضافت فيه ابرز المشاهير في مصر.

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