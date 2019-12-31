تراند اليوم : تاجر مخدرات يبتز فنانة لبنانية شهيرة بصور جنسية معه

في واقعة صادمة، دخلت فنانة لبنانية شهيرة في الأربعين من عمرها، في علاقة جنسية مع تاجر مخدرات معروف في لبنان وتبحث عنه الأجهزة الأمنية، والذي التقط لها صورًا حميمية معه لضمان عدم إبلاغ الأمن عنه.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “الفن” والتي لم يذكر اسم الفنانة أو تاجر المخدرات، قال إن ممثلة أربعينية وقعت في غرام تاجر مخدرات بعد زيارة قامت بها الى منزله في قرية معروفة لجأ إليها نتيجة ملاحقات الاجهزة الامنية له، ويتردد ان الرجل الخمسيني قدم للفنانة مبلغ 20 الف دولار كهدية في البداية، قبل أن تبدأ بينهما علاقة غرامية أثمرت تغييراً واضحاً في أوضاع الفنانة المالية .

وحسب مصادر تحدثت للموقع المذكور، فإن التاجر يؤمن أيضاً حاجة الممثلة من المخدرات، بعد ان كانت تستدين من بعض المروجين لتلبية مزاجها، وحتى أن كرم بائع الممنوعات شمل الحبوب المهدئة للأعصاب التي تتناولها الممثلة للسيطرة على انفعالاتها خلال التعامل مع محيطها .

واختتم زاعمًا :” التاجر سعى إلى إلتقاط صور حميمة مع الممثلة حتى لا تغدر به في يوم من الايام، وهي على يقين أنه قادر على أذيتها في أية لحظة اذا أغضبته أو نقلت أخباره إلى أية جهة أمنية”.