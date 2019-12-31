تراند اليوم : لونا بشارة في “سوق النسوان” وتعتذر عن “صقار”

الممثلة الفلسطينية لونا بشارة انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل “سوق النسوان” من تأليف حنان حسين المهرجي وإخراج مؤمن الملا في أولى تجاربها في الدراما السورية بعد حوالي ثمانية أعمال قدمتها في الدراما الأردنية

ويتناول العمل فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وسيسلط الضوء على قصص مجتمعية مثيرة من خلال أحداث وحكايا نسائية جرت في تلك الفترة

ومن ناحية ثانية، علمنا أن بشارة اعتذرت عن المشاركة في المسلسل البدوي “صقار” رغم توقيعها عقداً رسمياً لأسباب عدة، أولها التفرغ للمسلسل الشامي “سوق النسوان” الذي ينطلق تصويره مطلع العام القبل، وهذا ما يعني تزامن تصوير العملين في آن واحد