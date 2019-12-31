سقوط رامي مالك وإيما ستون آسيوية.. أغرب مواقف نجوم هوليوود في 2019

يصعب أن نصدق أن نجوم هوليوود الذين نراهم عبر الشاشة يتألقون على السجادة الحمراء بكل أناقة، معرضون مثلنا لمواقف محرجة ولحظات موترة، على عكس ما نظن.

على أرض الواقع، مشاهير هوليوود ما هم إلا أشخاص عاديون مثلنا تماما، صحيح أنهم يتمتعون بثراء وشهرة واسعة، لكنهم لا يزالون أشخاصا مثلنا يتعرضون لمواقف مؤسفة، منها سقوط بعضهم من على المسرح في عروض حية.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز المواقف المحرجة التي تعرض لها نجوم هوليوود في عام 2019.



جون ترافولتا وتايلور سويفت





مرت 5 أعوام على حادثة نطق الممثل دون ترافولتا اسم بطلة فيلم "فروزن" إدينا مينزيل بطريقة خاطئة خلال تسليمها جائزة أوسكار عام 2014، لكن لسوء حظ الممثل تكرر الخطأ هذا العام وهذه المرة مع مغنية البوب تايلور سويفت.

خلال حفل جوائز VMAs، تعرض "ترافولتا" لموقف محرج، إذ سلم جائزة أفضل فيديو كليب في هذا العام لإحدى شبيهات المغنية تايلور سويفت بدلا من المغنية ذاتها.



كذب جيمس كوردين





تعرض الممثل ومذيع برنامج The Late Late Show لموقف محرج، خلال تقديمه إحدى الحلقات مع الممثلة الأمريكية ديمي مور.

خلال إحدى فقرات الحلقة، وجهت الممثلة لـ"كوردين" سؤالا حول أي فصول مذكراتها الشخصية يفضل، بعد تصريح الأخير في بداية الحلقة باستمتاعه الشديد بكتابها، حينها توتر المذيع وفشل في إجابة السؤال معترفا في النهاية أنه لم يقرأ الكتاب.



Advertisements

فستان جوينيث بالترو





خلال حفل جوائز إيمي الـ71، تعرضت الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو لموقف طريف خلال صعودها المسرح لتسليم جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي.

أخذت الممثلة وقتا طويلا للصعود إلى خشبة المسرح لتسليم الجائزة، بسبب ضيق فستانها الشديد الذي منعها من أخذ خطوات واسعة، ومن ثم تحولت مشيتها البطيئة إلى مثار سخرية على مواقع التوصل الاجتماعي.



سقوط رامي مالك على خشبة المسرح





بعد استلام الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك أوسكار أفضل ممثل رئيسي لعام 2019 عن فيلم (الملحمة البوهيمية)، اختبر "مالك" موقفا محرجا في نهاية الحفل.

خلال مغادرة مالك "الحفل" تعثر وسقط من على السلم، إلى أن عاونه رجال يحيطون به على استعادة توازنه وجلس يلتقط أنفاسه على كرسي قريب، ولحسن الحظ لم يتعرض لأي إصابات.



جدل حفل إيمي





خلال تقديم الممثلة الآسيوية ساندرا أوه افتتاحية حفل إيمي الماضي، سلطت الضوء على أزمة سيطرة ذوي البشرة البيضاء على مختلف الأدوار العرقية، ساخرة من الممثلة البيضاء إيما ستون التي لعبت دور آسيوية.

من جانبها، ردت "ستون" بصوت عالٍ من مكانها بين الجمهور: "أنا آسفة".

