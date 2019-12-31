رويدا المحروقي تعود للفن بعد غياب طويل.. وتطلق تحديًا لجمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المغنية الإماراتية رويدا المحروقي عن عودتها إلى الساحة الفنية بعد أن انسحبت من الأضواء منذ فترة طويلة.

وأطلت رويدا على محبيها من خلال مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تعلن فيه تفاصيل عودتها إلى الوسط الفني، مؤكدة أنها تستعد لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب.

وأطلقت رويدا تحديا لجمهورها على أن يظهر الفائز بالتحدي في كليبها الجديد، ويتمثل التحدي في غناء مقطع من أغنيتها "بحب نفسي" ثم متابعة حساباتها على السوشال ميديا.

كما ظهرت المحروقي في مقطع فيديو آخر، تؤكد أنها بصدد إصدار ألبوم جديد في عام 2020؛ إذ قالت في الفيديو: "بحمسكم من أجل انتظار الألبوم وتشجعوني وأؤكد لكم أن هناك تنويعا في الأغاني التي سوف أقدمها في ألبومي، ويشتمل هذا التنوع على الخليجي والغربي والكلاسيكي وغير ذلك من الألوان الموسيقية".

وكانت المغنية الإماراتية قد توقفت لفترة بسبب ظروف صحية وانشغالها بحضانة ابنها "نور".

وكان ظهورها قد قل بشكل ملحوظ على عكس نشاطها وخاصة بالأغاني المصورة التي اشتهرت بطابعها الخاص خلالها.

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وانشغلت المحروقي عن الساحة الفنية بالخلافات والمشاكل الزوجية مع الموزع الموسيقي المصري مدحت خميس بعدما تزوجا في عام 2004 ووصلت الخصومة بينهما إلى المحاكم بعدما طردها من المنزل حتى غادرت مصر عائدة إلى بلدها، ولكن دون ابنها حتى رفعت قضية في المحاكم المصرية مطالبة بحضانة ابنها وطلب الطلاق وكسبها القضية وحصولها على حق حضانته.

وفي العام الماضي، كشفت رويدا المحروقي عن فتحها لصفحة جديدة مع طليقها مدحت خميس بعد سنوات من الخلافات، موضحة أنه سيقوم بتوزيع أغنيتها الجديدة التي تعود بها للجمهور بعد غياب طويل.

وقالت في مقابلة تلفزيونية إن مدحت خميس بعيدا عن كونه والد نجلها الوحيد "نور" فهو موزع ناجح للغاية ويساعدها كثيرًا في تقديم أغان جديدة ومختلفة، وأوضحت المحروقي أنها ستعود أولا بأغنية راقصة "هيب هوب" جذابة وفكرتها عصرية، مضيفة أنها تجهز كذلك لأغان جديدة منها الرومانسية.

وأشارت رويدا المحروقي في تصريحاتها حينها، إلى أنها ستقوم بتصوير الأغنية الجديدة بشكل جديد وستايل مختلف للغاية، اذ تم وضع قصة الكليب لتتناسب مع الكلمات واللحن الجديدين، إلا أن خطتها للعودة يبدو أنه تم ترحيلها من العام الماضي إلى العام المقبل.