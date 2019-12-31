هند القحطاني تتلقى عرضا غريبا للزواج وهذا ردها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الناشطة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو جديدًا مثيرًا للجدل، كشفت فيه عن رسائل تلقتها من أحد المعجبين على الإيميل الخاص بها، يطلب فيها الزواج منها.

وقالت هند في الفيديو الذي نشرته عبر "سناب شات"، إنها تغلق خاصية الرسائل على "إنستغرام" و"سناب شات"، إلا أن ذلك لم يمنع المتطفلين حسب وصفها من إرسال هذه الرسائل المزعجة على الإيميل.

وكشفت القحطاني عن فحوى الرسالة حيث قالت: "الله لا يبلانا، كل الشعب صار رجال أعمال، يقول لي أنا رجل أعمال وأنا خدام النسوان وتحت رجولك يا القحطانية، وعندي أموال وراح أعطيكي اللي تبغينه".

وأضافت: "يقول لي إنتي حرة وسوي اللي تبغينه، وأعبدك وأحب رجولك، واللي تبغينه أنا تحت أمرك".

وعن موقفها من تلك الرسائل، قالت: "والله إذا تعطيني الدنيا وما فيها وإن كنت أغنى رجل وأحلى رجل في العالم، ما خديتك".

وكانت هند القحطاني قد كشفت في وقت سابق عن موقف ابنها من الهجوم ضدها، وحقيقة ما إذا كان يقاطعها بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها، حيث نشرت مقطع فيديو وفوجئت بظهور نجلها معها رغم أنه لم يعتدْ على الظهور.

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وتوجهت هند القحطاني إلى نجلها بسؤال عن سر قرار ظهوره معها في الفيديو، فرد قائلًا: "أولًا لأنني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص".

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني قد أثارت ضجة واسعها بعد نشرها مقطع فيديو تهاجم فيه المجتمعات العربية وتقول، إنها الأكثر سوءًا في معاملة المرأة.

وقالت: "المجتمعات العربية -خاصة الخليجية- من أسوأ المجتمعات في التعامل مع المرأة، رجالا ونساء، الرجل يعامل المرأة معاملة سيئة، والمرأة نفسها تعامل المرأة معاملة سيئة".

وأردفت: "مهما عملت المرأة ومهما بذلت من مجهود لا جزاء ولا شكورا، فلا تجد المرأة بعد كل ذلك سوى النقد وتكسير المجاديف والذم إلى درجة الجلد، وكأنها لم تفعل أي شيء، صراحة عزائي للنساء العربيات خاصة الخليجيات، وأنا عندما دخلت مجال السوشيال ميديا اكتشفت أن كل المجتمع هكذا، وكنت أظن أن ذلك فقط في البيئة المحيطة بي، لكن اكتشفت أن كل الشعب السعودي يحمل ذات الأفكار من تحقير المرأة واعتبارها لا شيء، حتى إن كانت المرأة جميلة يصفونها بالقبح".