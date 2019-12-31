دنيا بطمة توجه رسالة لجمهورها بعد اتهامها وشقيقتها بابتزاز المشاهير

في أول ظهور لهما بعد الإفراج عنهما وقرار متابعتهما في حالة سراح، حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على توجيه رسالة إلى الجمهور، فيما يتعلق باتهامها هي وشقيقتها ابتسام، بابتزاز المشاهير عن طريق استغلال حساب يحمل اسم "حمزة مون بيبي". وأظهر مقطع فيديو من سناب المنتج البحريني محمد الترك، دنيا وابتسام برفقته، وهما تبتسمان كأن شيئًا لم يكن، وقالت دنيا في الفيديو: "حبيت أطمنكم علي، متخافوش علي بحبكم كلكم"، فيما أكد الترك أن حرص على تصوير هذا المقطع ليطمئن كل محبي دنيا الذين دشنوا هاشتاغ "قف مع دنيا"، مشيرًا إلى أنهم سكشفون عن تفاصيل ما حدث في وقت لاحق.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن النيابة العامة قررت الإثنين، متابعة دنيا باطمة وشقيقتها في حالة سراح، بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز وبث وقائع كاذبة والمس بالحياة الخاصة والمشاركة، من خلال اشتباههما في امتلاك وإدارة حساب المشاهير "حمزه مون بيبي". وأكدت مصادر صحفية في وقت سابق، أنه تقرر منع دنيا بطمة من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات، كما تم حجز هاتفها المحمول، من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير.

وبدأت القصة بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا وشقيقتها بحساب حمزة مون بيبي، إلا أن بطمة أنكرت معرفتها باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر لتجد نفسها مؤخرا وقد تم استدعاؤها بشكل رسمي في القضية الشهيرة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن دنيا بطمة، قد خضعت للتحقيق لمدة قاربت الـ12 ساعة بعدما ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير المدعو "حمزة مون بيبي" على موقع "سناب شات"، حيث تم الاستماع إلى المغنية المغربية بعد وصولها لبلادها قادمة من البحرين برفقة زوجها المنتج البحريني محمد الترك وذلك بعد أن وجهت السلطات المغربية استدعاء للفنانة بطمة قبل حوالي أسبوعين.يُذكر أن محمد الترك هو زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ومدير أعمالها، ويعد من أقوى المدافعين عنها منذ تردد اسمها في قضية "حمزة مون بيبي".

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