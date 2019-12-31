ميريام فارس تكشف موعد حفلها الثالث في السعودية







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عبر حسابها الخاص على "توتير" أنها ستُحيي حفلها الثالث على التوالي في المملكة العربية السعودية، والمقرر بتاريخ 4 يناير2020، بمشاركة الفنانين عبد الله الرويشد وأنغام تحت شعار #سمرات_شتاء_الرياض.

وكتبت معلقة على الملصق الدعائي للحفل بالعامية اللبنانية: "كتير محمسة لالتقي بجمهوري الحبيب بالسعودية للمرّة الثالثة، وهذه المرّة نحنُ على موعد بمنتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٠ في السعودية الرياض"

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