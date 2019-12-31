كيم كارداشيان تُهدي ابنتها جاكيت مايكل جاكسون







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها عبر مواقع التواصل بالكشف عن هديتها الباهظة الثمن لطفلتها "نورث ويست" البالغة من العمر 6 سنوات لمناسبة عيد الميلاد. حيث أهدتها الجاكيت الأسود الخاص بالنجم العالمي الراحل مايكل جاكسون بالإضافة إلى قبعته، التي ارتداها في أغنيته "Smooth Criminal" من إنتاج عام 1988. كما أطل بها في عيد ميلاد صديقته، الممثلة الراحلة، إليزابيث تايلور الـ65، وفي الدورة الـ50 لمهرجان كان السينمائي الدولي. Advertisements يشار إلى أن "كارداشيان" اشترت الهدية من مزاد بأكثر من نصف مليون دولار أميركي، بحسب صحيفة "Mirror" البريطانية، لأن ابنتها من كبار المعجبي بملك البوب الراحل. فيما شاركت كيم صوراً للجاكيت والقبعة، عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، لافتة إلى اسمه المحفور على القبعة البيضاء التي تحمل آثاراً من تبرجه الخاص.

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