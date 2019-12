حظر حساب شارون ستون على تطبيق للمواعدة

تعرضت شارون ستون للحظر على التطبيق الإلكتروني "بامبل" المتخصص في المواعدة.

وقالت إدارة التطبيق إنها تلقت بلاغات عدة تشكو من وجود حساب مزيف باسم نجمة هوليود.

وكتبت نجمة السينما العالمية

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝