إفراج مؤقت عن دنيا بطمة وشقيقتها مقابل كفالة 400 الف درهم في قضية “حمزة مون بيبي”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 08:52 صباحاً - قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية، أمس الاثنين 30 ديمسبر 2019، متابعة المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام في حالة سراح، بعدما أديا كفالة قدرها 400 الف درهم.

ودفعت دنيا بطمة كفالة قدرها 300 ألف درهم مقابل متابعتها في حالة سراح، بينما دفعت شقيقتها ابتسام كفالة قدرها 100 ألف درهم وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما ضمن “عصابة حمزة مون بيبي”.

وكانت الشرطة المغربية قد أوقفت ابتسام بطمة الأسبوع الماضي بمراكش، قبل إحضارها إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء، وإخضاعها للتحقيق. وبعد يومين تم استدعاء شقيقتها دنيا يوم الخميس الماضي مباشرة بعد وصولها إلى مطار محمد الخامس، حيث تم الاستماع إليها لساعات طويلة قبل إخلاء سبيلها وإخضاع هاتفها الشخصي للفحص التقني، مع حجز جواز سفرها ومنعها من مغادرت التراب الوطني.

وتتواصل الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الفرقة الوطنية للوصول لكل الأشخاص المرتبطين بالحساب المثير للجدل “حمزة مون بيبي” موضوع الشكاية المتعلقة بـ”تكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية”.