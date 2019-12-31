وفاة أحد ممثلي "صراع العروش" بظروفٍ غامضة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فوجِئ طاقم عمل (صراع العروش _ Game of Thrones) بموت أحد الممثلين المشاركين في بطولته، عشية عيد الميلاد. وهو أندرو دنبار، الذي يعمل كممثل بديل (دوبلير) للممثل ألفي ألينز، الذي يجسد شخصية "ثيون غراي جوي"، في أحداث المسلسل الشهير، من إنتاج شبكة "HBO" الأميركية.

وبحسب المعلومات الواردة، لقد عُثِرَ عليه ميتاً في شرق بلفاست بأيرلندا، وسط غموضٍ يحيط بسبب وفاته. علماً أنه لا يزال في العقد الثالث من العمر. حيث نعته وكالة المواهب الفنية "ذا إكستراز"، من مقرها في أيرلندا، في بيانٍ جاء فيه: "إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو، فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا، لقد كان متعدد المواهب، لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به في أي مهام، وكان مؤدياً موهوبا للغاية، وكان محبوبا للغاية، وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا".