شكرا لقرائتكم خبر عن نادر أبو الليف يكشف تفاصيل مشاركته فى ليلة رأس السنة بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب نادر أبو الليف حفلا غنائيا ضمن فعالية "ليالى المحروسة"، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، حيث يحيى حفل ليلة رأس السنة هناك، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهور أبو الليف، وأكد أبو الليف فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه سيقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة لدى جمهوره من أبرزها "دولا مجانين"، "كينج كونج"،"بصحى الصبح"،"مابقاش عندي ثقة في حد".

وأضاف أبو الليف كما سيغنى بعض الأغاني الجديدة التي سجلها من ألبوم الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى يعمل حاليًا أبو الليف على وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن الشعراء السيد على، وأحمد القبطان، وهشام صادق، والملحنون عماد تاج، ومحمود صادق، والموزعون مورو، وأسامة عبد الهادى، وصادق عادل صادق، وغيرهم، ويشمل 12 أغنية تتنوع بين الدراما والشعبى والرومانسية.

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يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية "أهلاً بيك"، والذى قدمها احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهي من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامي المصرى.

وكان أبو الليف قد أتجه مسرحية "كينج كونج" وتم عرضها على مسرح البالون وتدور أحداثها حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها، فيختلفون على كيفية إقامة بلدهم الجديدة، وشارك فى بطولتها بجانب أبوالليف الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين، تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.

ويذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.