شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد فى الشيخ زايد بسبب "توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الفنانة عائشة بن أحمد تصوير مشاهدها في فيلم "توأم روحي" خلال اليومين الماضيين، وذلك داخل منطقة الشيخ زايد، حيث تشارك فى بطولته مع كل من حسن الرداد وأمينة خليل، يأتي ذلك بعدما صور فريق العمل مشاهدهم الخارجية في فرنسا منذ أسبوعين حين قضوا أسبوعًا هناك انتهوا فيه من تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية للفيلم الذى تدور أحداثه في إطار رومانسي.

علي جانب آخر تشارك عائشة بن أحمد في فيلم "الفلوس" الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، والذى يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، ويشارك فيه إلي جانبه مجموعة من النجوم منهم خالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



حسن الرداد وعائشة بن احمد حسن الرداد وعائشة بن احمد

وقد حرصت عائشة بن أحمد علي تهنئة تامر حسنى، مؤخرًا وتحديدًا الأحد الماضي على إيرادات فيلم الفلوس، بعدما حقق 2 مليون و500 ألف جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات.

وذلك حينما نشرت صورة تجمعها بتامر عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها: "مبروك تامر إيرادات فيلم الفلوس ولسه"، ليرد تامر عليها قائلا: "الله يبارك فيكى يارب".

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عائشة بن احمد

وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وحضره نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.



عائشة بن احمد

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.