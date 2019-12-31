سيرين عبدالنور تكشف إطلالتها في الكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر: كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، إطلالتها الجديدة التي تظهر بها في الكريسماس وأعياد رأس السنة. ونشرت سيرين، الصور عبر حسابها في "تويتر"، وعلقت: "رأس السنة.. حلو نغير لوك بألوان مختلفة.. بس خلي شخصيتك لون واحد.. كل عام وأنتم بخير". Advertisements وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب. المسلسل من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.​

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