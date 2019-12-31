صورة| زوجة وائل جسار في جولة سياحية بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت "ميراي" زوجة المطرب اللبناني وائل جسار، صورًا تذكارية من جولتها السياحية في مصر، التي زارت فيها منطقة الأهرامات.

كما نشرت صورة من زيارتها للأهرامات عبر حسابها في "انستجرام"، مستغلة ارتباط زوجها بحفلات رأس السنة في القاهرة، لزيارة عدد من المناطق السياحية.

وتزوج وائل جسار ميراي منذ 2005، وأنجب منها "مارلين"، و"وائل"، و"جونيور".

ويجتمع وائل جسار ورامي صبري ومحمود الليثي اليوم الثلاثاء، في حفل غنائي كبير تشارك فيه الراقصة صافينار، ضمن حفلات رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.​

