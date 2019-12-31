تراند اليوم : بعد صورتها العارية .. ابنة "الفيشاوي" تعتذر وتعلن قرارا صادمًا بشأن "الرجال"

علقت "لينا" - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي - على الضجة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عارية لنفسها وهي طفلة صغيرة.

وقالت "لينا" في بيان عبر صفحتها بـ"انستجرام" إنها تقدر كل الأشخاص الذين حاولوا التواصل معها لنصحها .

وأضافت: أقدر كل الأشخاص الذين يحبوني ويرغبون في التواصل معي لإبداء أرائهم فيما حدث.

وتابعت: لكني أعتذر عن عدم الرد عليهم وبخاصة الرجال منهم ، إذ ربما يكون أحدهم سيئا .. ولا ينبغي لفتاة مثلي أن تفعل هذا.

وتعرضت لينا لهجوم كاسح عبر صفحتها بعد تداول الصورة المذكورة فضلا عن هجوم آخر تلقاه والدها أحمد الفيشاوي.

