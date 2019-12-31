شاهد.. محمد رمضان عاري الصدر وبجناحين في المغرب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 06:53 صباحاً - أحيا الفنان المصري محمد رمضان، يوم الأحد، حفلا في منصة ساحة جامع الفناء، بمدينة مراكش في المغرب.

وأبهر رمضان الجمهور الحاضر بعرض استعراضي فريد ومليئ بالمفاجآت حيث ظهر بإطلالات متعددة ارتدى في احداها جناحين ذهبين بينما كان عاري الصدر.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيه، وبالأخص أغنية “زلزال” و”إنساي” وغيرها من الاغاني.

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وقد نشر محمد رمضان مقطع من الحفل، عبر حسابه على انستغرام، وعلق قائلا: “شكراً جلالة الملك محمد السادس شكراً الجمهور المغربي على هذا الحب والتقدير”.