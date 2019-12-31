«بلاك كريسماس»... فيلم رعب عن حياة المرأة في 2019

* أحد أكبر الحواجز التي تحول دون حصول تغيير حقيقي هو عدم قدرة الأطراف المختلفة على الاستماع لبعضهم البعض

* قررت المخرجة العمل على فيلم رعب لا يناسب من هم دون الـ13 سنة ويتناول بصراحة قضايا مهمة مثل الاعتداء الجنسي، والاغتصاب، وتستطيع الشابات والفتيات مشاهدته

بدأت المخرجة صوفيا تاكال بكتابة فيلم رعب عن حياة المرأة في عام 2019 بعد سنوات قليلة من تزامن انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إنشاء حركة «مي تو» وبعد أشهر فقط من تعيين بريت كافانو قاضيًا في المحكمة العليا الأميركية.

وقالت تاكال إنها فهمت السبب وشعرت بالغضب الشديد الذي انتاب أولئك النسوة اللاتي جمعتهن بها علاقة صداقة جيدة، مضيفة أنها أرادت صنع فيلم لا يتكلم عن النساء اللواتي يواجهن بعضهن البعض بل يكتسبن القوة من بعضهن البعض.

وكانت النتيجة إعادة إنتاج وكتابة فيلم «بلاك كريسماس» (Black Christmas) الذي أنتجته استوديوهات يونيفرسال عام 1974 وBlumhouseعام 2019. ويمتلك الفيلم قاعدة جماهيرية كبيرة من محبي أفلام الرعب. وقد تضمن التغيير استكشاف العلاقة العدائية بين أعضاء الأخوة والجمعيات الخيرية في كلية هوثورن الخيالية. وتلعب الممثلة إيموجين بوتس دور رايلي ستون في الفيلم الذي سيعرض في دور السينما نهاية هذا الأسبوع، وهي عضوة في نادٍ نسائي قد نجت من اعتداءٍ جنسي وتطالب بإجابات عن الأسئلة التي تدور في رأسها بعد اختفاء الكثير من النساء خلال العطلة.

تركز قصة الفيلم الأصلي على مجموعة من الفتيات اللواتي يتعرضن للترهيب من قبل قاتل مجهول ويختبئون داخل ناديهن (كان أول فيلم تتردد فيه جملة «يوجد أحد في المنزل» لتثير أجواء الرعب).

بالإضافة إلى قصة الرعب التقليدية في القصة، لعبت المؤلفة والمخرجة تاكال وأبريل وولف التي شاركتها في كتابة السيناريو، على إضافة صورة دقيقة عن تضامن النسوة واستعراض زمني عن الطبيعة المتجذرة لكره النساء.

وقالت تاكال: «عندما تواصلت معي شركة Blumhouseلإعادة إخراج هذا الفيلم فكرت أولاً في صنع فيلم يطور مفهوم أفلام الرعب. ولم نقم فقط بتصوير فيلم يتكلم عن نساء يمكن الاستغناء عن حياتهن وهدفه الأساسي القتل من أجل التسلية».

وأضافت: «كانت الفترة التي بدأنا فيها بإعادة كتابة سيناريو الفيلم تضج بالمحاسبة والأخبار المتعلقة باستدعاء شخصيات ذكورية بسبب سلوكهم السيئ. وفجأة سمعنا بأن لويس سي كي (المتهم بالتحرش) عاد ليمارس عمله كاستاند آب كوميدي».

وردًا على ذلك، قررت المخرجة العمل على فيلم رعب لا يناسب من هم دون الـ13 سنة ويتناول بصراحة قضايا مهمة مثل الاعتداء الجنسي والاغتصاب وتستطيع الشابات والفتيات مشاهدته.

وقالت: «في مرحلة ما، ظننت أن جمعية الفيلم الأميركي ستصنف الفيلم تلقائيًا للأشخاص فوق سن الـ17 لأنه يعرض قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي». مضيفة: «لكننا بدأنا تصويره بهدف أن يتم تصنيفه على أنه لا يناسب من هم دون الـ13 سنة. وكنت صريحة جدًا بأنه لا يناسبني تغيير أي من خصائص تجربة رايلي أو سياسة الفيلم الجنسية. وكانت هذه النقطة الوحيدة العالقة».

وذكرت أنه في النهاية، لم تكترث جمعية الفيلم الأميركي للموضوع بل ركزت على الأسلوب واللغة التي تمت بها كتابة سيناريو الفيلم. وقالت تاكال «إن الأمور المسموح وغير المسموح بها مضحكة للغاية». وشددت على أن لغة السيناريو هي التي لم تجعل الفيلم يصنف على أساس فئة عمرية معينة.

من جهتها، قالت وولف إن الأمر يرجع حقًا لتقدير جمعية الفيلم الأميركي. وأضافت أن تقدير الجمعية «غير ثابت في جميع المجالات. ولكن كم هو رائع أن تستطيع الفتيات مشاهدة هذا الفيلم؟».

وحرصت تاكال وولف على دمج خبرات وتجارب النساء المختلفة لتتمكن من توضيح الصورة المتعددة الجوانب للحركة النسوية. فعلى سبيل المثال، تجسد شخصية كريس (التي تلعبها أليس شانون) امرأة مختلطة العرق ومتشددة في العدالة الاجتماعية، وغالبًا ما تذهب مع زميلاتها من أعضاء ناديهن في النقاش إلى النهاية دون التنازل عن رأيهن.

وقالت وولف: «كانت المسألة منذ البداية عبارة عن امتلاك فريق عمل يشعر بأنه متكامل ويدرك في الوقت نفسه تحيزاتنا». وأضافت: «نحن نعيش في لوس أنجلوس. وحياتي ليست (مليئة) بالكثير من الناس ذوي البشرة البيضاء. وكنا نريد أن تشعر النسوة بالواقعية عند مشاهدة الفيلم لأنها تساوي أهمية أن تعكس شاشة العرض ما يشعر به معظم الناس أو يرونه خلال حياتهم اليومية».

وشرحت قائلة: «أقصد أننا نساء ذوات بشرة بيضاء اللون وقد عشنا في هذا العالم لفترة طويلة، ولذلك أعتقد أنه يوجد ميل إلى كتابة التجربة الحاصلة فقط، ولكنني أعتقد أن هذا ربما غير صحيح... ليس من الصحيح القيام بذلك في هذه المرحلة. نريد أن يشعر الناس بالراحة وأن يتم فهم هذه الشخصيات. وإذا لم نصل إلى هذه النقطة، فسنقوم بإعادة كتابة سريعة أو إعادة تقييم للسيناريو».

أما بالنسبة لتاكال، التي تقول إن الفيلم ذو نزعة نسوية، فإن رؤية صورة دقيقة للنساء الظاهرات على الشاشة في حد ذاتها خطوة ثورية. وانتقدت المثالية التي تظهر بها النساء في الأفلام واقترحت أن يظهرن بعيوبهن وعقدهن: «أفكر مليًا بحديث الناس في هذا العصر عن المرأة القوية وأظن أن الناس يخلطون بين النسوة اللاتي لا تشوبهن شائبة والشخصيات النسوية بحد ذاتها. وأضافت: «أعتقد أن جزءًا من كوننا نساء ونخرج أفلامًا عن النساء يسمح لنا بأن نكون معيبين».

وأضافت وولف: «قد نتفق جميعا على نفس الأمور ولكن تختلف بالتأكيد تجاربنا الحية. لا يمكنك أن تقول مثلاً إن جميع النساء رائعات حقًا مع بعضهن طوال الوقت».

ووافقتها بوتس الرأي في هذا الخصوص وقالت: «شعرت بأن خصائص الفتيات الأربع متشابهة بالفعل ولكن يختلفن في الأساس والأولويات».

وفي حين تصف وولف كونها امرأة في عام 2019 بأنه «... رهيب في بعض الأحيان»، إلا أنها تقول إن أحد أكبر الحواجز التي تحول دون حصول تغيير حقيقي هو عدم قدرة الأطراف المختلفة على الاستماع لبعضهم البعض.

ووافقتها تاكال الرأي على أن «يبدو شعور الأشخاص الذين يتحدثون عن بعضهم البعض في بعض الأحيان وكأنه مشكلة لا يمكن التغلب عليها». وتساءلت قائلة: «كيف يمكننا مثلاً الانفتاح على بعضنا البعض؟» عبرت تاكال عن أملها بأن يكون فيلم الرعب مسليًا في هذه الإجازة، ويوصل في نفس الوقت التجربة المرجو نقلها للجمهور.

من جهتها، قالت بوتس: «حظي بعض الأشخاص بالمنصة لفترة طويلة من الزمن وحان الوقت ليغتنم أشخاصٌ آخرون الفرصة للاستماع».

ووافقتها تاكال الرأي بأن الموضوع يتعلق بالقدرة على الاستماع. وقالت: «أعتقد أن بعض الناس يترددون قبل أن يستمعوا، لأنهم يشعرون وكأنه يتم سلبهم أمراً ما. وقد تشعر بالسوء أثناء مشاهدة دراما مروعة عن الرجال والنساء والاغتصاب، ولكن إذا كنت قادرًا على إعطاء الناس فرصة للضحك والصراخ فهذا يخفف من حدة الحوار الذي نحاول أن نبدأه».

وأضافت بوتس: «تكون الأفلام النوعية منصة رائعة للأداء الأنثوي غالبًا أكثر من غيرها من الأفلام... وأعتقد أنه الحال في أفلام الرعب بشكلٍ عام، إذ إنها السبب خلف الإثناء على أداء توني كوليت في فيلم «هيريديتيري» (Hereditary).

وفي النهاية، فإن الفرصة المعطاة للنساء لتقديم هذه الأداءات هي أكثر ما أثار حماسة كاتبات فيلم «بلاك كريسماس».

وأشارت وولف إلى أنه مع مرور الوقت نلاحظ أن الممثلات الإناث غالبًا ما يكنّ بطلات أفلام الرعب أو المسلسلات التلفزيونية الطويلة. وعبرت عن حبها للميلودراما والرعب وقالت إن الفيلم الذي صنعنه تظهر فيه جوانب من كلا الأسلوبين. وأضافت أن نوع الفيلم رائع، معربة عن أسفها لأن المرأة لم تكن قادرة على سرد مثل تلك القصص من قبل، وأن «علينا اليوم أن ندعم مثل هذا السرد ونعمل على أن نتمكن من السيطرة أكثر على تلك الشخصيات النسائية الفعالة».

