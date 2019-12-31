شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كتاب عرب يحكمون جائزة التأليف المسرحى بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحكم ثلاثة كتاب مسرحيين من مصر والسعودية والأردن مسابقة التأليف المسرحي بـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة ولكل كاتب منهم خبرته وتجاربه الإبداعية في عالم الكتابة للمسرح فمن مصر اختارت إدارة المهرجان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة ومن السعودية الدكتور سامي الجمعان ومن الأردن الكاتب مفلح العدوان أما مقرر تلك اللجنة التي تحكم مسابقة التأليف ومنسقها فهي الناقدة المصرية داليا همام.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي الذي صرح لـ"الخليج 365" قائلاً: هذه الجائزة نهدف من خلالها إلى تشجيع حركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية لدى الكتاب الشباب فالكثير من المخرجين والفرق المسرحية تعاني من عدم وجود نصوص جديدة ولذلك فغن تلك الجائزة تستهدف خروج نصوص مسرحية بأفكار شبابية جديدة تعبر عن قضاياهم ومشاكلهم وهمومهم وفي نفس الوقت تمنحهم فرصة للظهور وتنفيذ منجزهم الإبداعي .



لجنة تحكيم جائزة التاليف في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أما عن شروط المسابقة فهي: الجائزة (للنص المسرحي الطويل والقصير و المونودراما) ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية وذلك حرصًا وبحثًا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب، ودعمًا للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة والمتسلحة برؤية علمية ترنو للتقدم به بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقات الشباب الواعد وفق لعدة شروط أخري منها ألا يزيد عمر المتسابق فى شهر أبريل 2019 عن (40) سنة وأن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ولا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر فرع وألا يكون النص المقدم قد نشر فى أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قدم مسرحيًا فى أية جهة كانت، بما فيها فرق الهواة ويتم فتح باب التقدم بالنصوص اعتبارًا من يوم الإثنين 30 ديسمبر 2019 إلى الخميس 30 يناير 2020 (لمدة شهر كامل) ولن تتلق أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ والمسابقة مفتوحه أمام كتاب المسرح المصريين، وأيضًا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية ، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة.

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الكاتب ايمن سلامة

ومن ضمن الشروط أيضًا أن المسابقة لنصوص المسرح (الطويلة والقصيرة والمونودراما ويفضل أن تكون النصوص بالعربية الفصحة ويتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مسروق والنصوص المقدمة للجائزة لا ترد لأصحابها ولا يجوز الطعن علي قرارات لجنة التحكيم بأي شكل من الأشكال فهي قرارات نهائية وملزمة ويشترط أيضًا ألا يكون قد شارك المتسابق بنصه فى مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكرى .



مفلح العدوان

أما عن الجوائز فهي كثيرة ومتعددة : أولها نشر النصوص الفائزة فى كتاب وذلك لإتاحتها للمخرجين والممثلين ودارسي المسرح، وذلك مع تقديم نقدي وتحليلي لتلك النصوص الفائزة كما تتم إستضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 1ـ 7 أبريل 2020 ويكرم أيضا الفائزين في حفل ختام المهرجان ومنحهم شهادات تقديرية مع درع المهرجان بحضور لجنة تحكيم النصوص ويقام لهم مؤتمر صحفى خلال فعاليات المهرجان للتعريف بكتاب النصوص الفائزة وإلقاء الضوء علي منجزهم الإبداعي.



الدكتور سامي الجمعان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ إلى ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.