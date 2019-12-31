كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - نشرت احلام صورة جديدة لها ولزوجها مبارك الهاجري من احد منتجعات التزلج في فرنسا وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت احلام وزوجها في الصورة بثياب التزلج وعلقت قائلة: ” لا يغير علينا” مع ايموجي القلب.
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كانت هذه تفاصيل خبر احلام مع زوجها بإطلالة شتوية: “الله لا يغير علينا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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