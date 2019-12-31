احلام مع زوجها بإطلالة شتوية: “الله لا يغير علينا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - نشرت احلام صورة جديدة لها ولزوجها مبارك الهاجري من احد منتجعات التزلج في فرنسا وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت احلام وزوجها في الصورة بثياب التزلج وعلقت قائلة: ” لا يغير علينا” مع ايموجي القلب.