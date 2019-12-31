“ماري كريسماس اند هابي نيو يير” على طريقة فيفي عبده.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - حرصت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على معايدة متابعيها بمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة.
ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد بهذه المناسبة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه بفستان زهري وتوجهت الى متابعيها قائلة: “ماري كريسماس اند هابي نيو يير كل سنة وانتم طيبين يا رب ينعاد عليكم بكل بركة وكل خير بحبكم اوي”.
وتابعت فيفي عبده بعباراتها المعتادة “ايوه بقى ويالله بقى ما هو كل قط يتقاله يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار ويلي بجمالي تفعل افعالي ويلي مش عاجبها من شعرها اجبها”.
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