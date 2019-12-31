شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يستعين بنبيل مكاوى فى "لا بسيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد رشاد من تصوير كليب جديد بعنوان "لا بسيطة"، من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع طارق عبد الجابر، و مكساج ماهر صلاح، ومن إخراج نبيل مكاوي، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة، ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها نبيل مكاوى مع محمد رشاد، حيث تعاونا الاثنان سابقًا فى كليب رشاد الأخير "دلع"، من كلمات الشاعر محمد مصطفى، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وتم تصوير فيديو كليب جديد في منطقة المنصورية.

وكان محمد رشاد نشر مؤخرًا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على Instagram ظهرا فيها وهما يقفان أمام البحر وكتب: "أكتر حاجة بحبها فيكى طبعا دا غير إنى بحب كل ما فيكى الأوقات والذكريات اللى بتحبى تاخديها فى حياتنا زى المكان دا هنفضل كل مرة مسافرين وراجعين على الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقى بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض.. بحبك من جوا قلبى يا كل قلبي".

كان محمد رشاد ومى حلمى احتفلا بزفافهما فى 23 مارس الماضى، والذى كان بمثابة مفاجأة لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من انطلاقه.

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وأحيا محمد رشاد حفل غنائي بجامعة عين شمس في شهر أكتوبر الماضي، وقدم رشاد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه منها "حتة بسكوتة" و"احساسى" و"ياناس" و3" دقات"، و"زمة"، و"أمابراوة" وغيرها، وتم تكريم ابن الجامعة الشاعر تامر حسين، وتكريم الفنانين محمد عز ومحمد سراج والمذيع أحمد رأفت

يذكر أن محمد رشاد طرح خلال الفترة الماضية أغنيتي "دلع"، و"إحساسى" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوى ومن توزيع عمر إسماعيل.