مجدي الهواري يكشف تحديات واجهها في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
كشف المخرج مجدي الهواري، الإنجاز والتحدي الذي قال إنه حققه في 2019.
وكتب الهواري، عبر حسابه في "انستجرام": "حدث بالفعل في 2019.. الذين يقولون لك لن تستطيع !! لن تفعلها !!.. غالبًا هم الذين يخافون أن تستطيع - وتفعلها".. فلا تسمح لهم أن يأخذوك لزاوية التعساء.. أيوة التعساء.. فكن قوياً ولا تستسلم أبداً.. إرادتك تكمن في كل لحظة قررت فيها الاستسلام.. ثم لم تستسلم".
وأضاف: "من أجل هذه اللحظة.. شركائي، شركاء النجاح وإن قمنا بهذا التحدي الكبير.. رجوع النجوم للمسرح..CairoShow.. رجوع المسرح.. رجوع جمهور المسرح في الوطن العربي.. المسرح في ثوبه الجديد دعواتكم في 2020".
وشارك الهواري، مؤخرًا في إخراج مسرحية "علاء الدين"، التي عرضت في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي، وشارك في بطولتها أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.
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