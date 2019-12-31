مطورة تطبيق بدرية طلبة تكشف تفاصيل جديدة: "ليس GPS جوجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها تدشين تطبيق "GPS" بصوتها، وهو ما نفته شركة "جوجل"، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "قدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر، وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

لكن طلبة عادت لتؤكد مرة أخرى، أنها بصدد تدشين تطبيق جديد خاص بها، بعيدًا عن تطبيقات عملاق التكنولوجيا "جوجل".

ورغم نفي "جوجل"، قالت رانيا يحيى، المطورة المسئولة عن تطبيق طلبة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هنعمل اتفاق مع جوجل، لسة ماشيين في خطواته، للحصول على حق انتفاع للخرائط بتاعتهم، لاستخدامها في تطبيق مختلف تمامًا، وهندفع ثمنه".

وتابعت: "إحنا بنعمل أبليكيشن منفصل تمامًا، (يو آب) تحتوي فكرته على GPS بصوت بدرية طلبة، والخرائط بتاعته هنلجأ فيها لجوجل.. وجوجل هي اللي تقدر تدي حق انتفاع بناءً على اتفاق معين، بشأن الخرائط والاتجاهات، وإحنا بنحاول برضو نعمل معاهم اتفاق للخرائط والاتجاهات فقط اللي هنسقط عليها صوت بدرية طلبة".

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واستكملت: "بنعمل نطبيق جديد هيحمل اسم جديد خالص، هتكون حقوقه لينا إحنا فقط، وهنستعين فيه بخرائط جوجل، وده عرف سائد جدًا، الناس لما بتيجي تعمل حاجة جديدة وفيها خرائط بيلجأوا لجوجل عشان ياخدوا منهم حقوق انتفاع للخرائط والاتجاهات لأنها ملك جوجل".

وأوضحت: "ده أبليكيشن منفصل تمامًا، وداخلين الأسبوع الجاي عشان نعمل أول تسجيل بصوت بدرية طلبة، والتطبيق هيكون متوفر على google play وIOS.. وفكرته وجود GPS بصوت بدرية طلبة، وده هيكون أبليكيشن بيتم تحميله بشكل منفصل".

وأضافت: "إحنا بنفذ الفكرة، لكن إحنا مش أصحاب الفكرة، اللي كانت لأصحابنا، وهم شباب كتير على السوشيال ميديا من خلال هاشتاج تم إطلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأنهت حديثها: "التطبيق لن يكون بشكل ساخر، وحاليًا بنفرغ كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا من خلال فريق عمل شغال على الجمل والآفيهات اللي اتقالت، وفريق آخر شغال في الكتابة على آفيهات جديدة، وفيه حاجات هتتاخد من آفيهات بدرية نفسها".

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