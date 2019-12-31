كريم عبدالعزيز يكشف موعد عرض "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

قال النجم كريم عبد العزيز انه انتهي من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع المخرج أحمد الجندي.
وأكد "عبد العزيز" في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" قائلا:" ان من الارجح عرض الفيلم في دور العرضبموسم عيد الفطر المقبل 2020.
وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كل من: كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، واخرون وتأليف أيمن وتار، ومن
وكان اخر اعمال النجم كريم عبد العزيز السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" والذي حقق اعلي ايردات في تاريخ السينما المصرية تجاوز 100 مليون.
وفيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار وهند صبري ونيللي كريم وتارا عماد ومن إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.
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