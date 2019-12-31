شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة ليالى مسرحية "سينما مصر" فى موسمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم الثلاثاء مسرحية "سينما مصر" بعد فترة توقف استمرت قرابة الشهر بسبب انشغال مخرجها خالد جلال وأبطالها ببروفات ثم عرض مسرحية "المحاكمة" التي شاهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم وكرم بعدها المخرج خالد جلال علي إبداعه في مجال المسرح.

"سينما مصر" تستأنف عروضها في موسم جديد بعد عرضها لمدة 92 ليلة عرض بمركز الإبداع الفني دون توقف وهي عرض تخرج الدفعة الثانية "قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبارالنجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء.

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عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي إضافة إلى بسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهرومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبيرطنطاوي وشيماء منصور.