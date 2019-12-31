فن ومشاهير

في حصاد 2019: هذه أبرز عمليات التجميل التي أقبلت عليها النجمات العرب

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helenrechmany 0 تبليغ

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تسابق العديد من النجمات العرب إلى مراكز عمليات التجميل في حصاد 2019 ولم يخف أغلبهنّ هذا عن الجمهور، بل شاركنه بفيديوهات حية من داخل المراكز والعيادات التجميلية للتعبير عن مختلف التقنيات التي أجرينها للتحسين من ملامحهن، وذلك بشكل أعرب عنه البعض أنه بدا مناسبا، فيما عبّر البعض الآخر بأنه سيء ومشوّه لجمالهنّ السابق والطبيعي.

تعالي معنا في جولة سريعة نسلط الضوء على أبرز الفنانات العرب اللواتي خضعن لتقنيات التجميل في عام 2019 وما إذا كانت صائبة أو مخيبة للآمال.


عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانات العرب في عام 2019

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

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حلا الترك

نستهل لائحتنا بالفنانة البحرينية الشابة حلا الترك التي لم تكمل الـ18 سنة من عمرها، إلا أنها اندفعت وراء حقن المل وتكبير الشفاه بالفيلرز، إضافة إلى نحت الوجه بالكونتور لصقل الأطراف وموضة رفع الحواجب والجفون.

 

 

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

زينب ابنة هيفاء وهبي

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

زينب فياض بدت مختلفة جدا هذا العام بعد خضوعها لعدد من الإجراءات التجميلية الحديثة، أبرزها عملية نحت الوجه أو كونتورالوجه وحقن الشفاه ورفع الحاجبين بالبوتوكس.

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عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

هيا الشعيبي

شاركت الفنانة الكوميدية هيا الشعبي جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل خضوعها لعملية تجميلة تخلصت فيها من اللغد وتحديد الذقن بعد ترهله، ما جعلها تبدو مختلفة جدا عن السابق.

 

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

أمل العوضي

شاركت أمل العوضي متابعيها على موقع السناب تشات، جلسات البوتوكس لرفع الحواجب وشدّها إلى الأعلى. نذكر أن أمل العوضي خضعت للعديد من العمليات التجميلة سابقا، منها عملية التكساس وتجميل الذقن وتكبير الشفاه تصغير الأنف.

 

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عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

هنادي الكندري

خضعت بدون تردد الفنانة هنادي الكندري لعملية التكساس لتعريض الحنك ونحته بشكل يتناغم مع باقي تقاسيم الوجه، إلا أن جمهورها عبّر بعدم رضاه على هذه العملية، معرباً عن استيائه كون ملامحها الطبيعية قبل العملية بدت أكثر جمالاً عما هي عليه بعد العملية.

 

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

إلهام الفضالة

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

تابع جمهوره إلهام الفضالة وهي تعبر عن ندمها الشديد بعد إقبالها مؤخرا على عملية التكساس الحديثة، والتي تسببت لها في ترهّل البشرة، معبّرة أنّ هذه التقنية شوّهت وجهها وهي نادمة عليها كثيرا!

 

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

هند البلوشي

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

لا يمكن التغاضي عن العملية الأخيرة التي لجأت إليها الفنانة الكويتية هند البلوشي لتجميل أنفها، حيث بدت مختلفة جدا بسب المبالغة في رفع الأنف. وقد عبر جمهورها عن عدم رضاه بشكلها الجديد والغريب على حدّ قولهم.

 

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

ديمة بطمة

الفنانة المغربية ديما بطمة التي انجرفت وراء عدد لا متناهٍ من العمليات التجميلة، جرّبت مؤخرا عملية تجميل الفم، وايضاً عملية منح الشفاه شكل قلب مواكب لموضة شفايف القلوب الجديدة، وذلك باستخدام حقن الفيلرز. وقد شاركت جمهورها على موقع انستغرام زيارتها للعيادة ونتائج الحقن قبل وبعد الإجراء.

 

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

 

نور الغندور

عمليات التجميل للفنانات العرب في 2019

الممثلة المصرية نور الغندور لا تتردد في كلّ مرّة في الكشف عن الإجراءات التجميلية التي تلجأ إليها للتحسين من شكل ملامحها. وفي كلّ مرةّ نرى أن ملامحها تتغيّر وتبتعد عن مظهرها الطبيعي. وآخر هذه التقنيات خلال العام 2019، هي عملية رفع الحواجب بالبوتوكس وشدّها إلى الأعلى لمنح الحاجبين شكلا جديدا وعصريا مواكبا للموضة.

 

ما رأيك أنت بهذه العمليات التجميلية التي لجأت إليها نجماتنا العربيات في عام 2019، شاركينا برأيك في التغيير الذي طرأ على ملامحهنّ وشكهلنّ السابق.

 

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