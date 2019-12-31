في حصاد 2019: هذه أبرز عمليات التجميل التي أقبلت عليها النجمات العرب

تسابق العديد من النجمات العرب إلى مراكز عمليات التجميل في حصاد 2019 ولم يخف أغلبهنّ هذا عن الجمهور، بل شاركنه بفيديوهات حية من داخل المراكز والعيادات التجميلية للتعبير عن مختلف التقنيات التي أجرينها للتحسين من ملامحهن، وذلك بشكل أعرب عنه البعض أنه بدا مناسبا، فيما عبّر البعض الآخر بأنه سيء ومشوّه لجمالهنّ السابق والطبيعي.

تعالي معنا في جولة سريعة نسلط الضوء على أبرز الفنانات العرب اللواتي خضعن لتقنيات التجميل في عام 2019 وما إذا كانت صائبة أو مخيبة للآمال.



عمليات التجميل التي خضعت لها الفنانات العرب في عام 2019

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حلا الترك

نستهل لائحتنا بالفنانة البحرينية الشابة حلا الترك التي لم تكمل الـ18 سنة من عمرها، إلا أنها اندفعت وراء حقن المل وتكبير الشفاه بالفيلرز، إضافة إلى نحت الوجه بالكونتور لصقل الأطراف وموضة رفع الحواجب والجفون.

زينب ابنة هيفاء وهبي

زينب فياض بدت مختلفة جدا هذا العام بعد خضوعها لعدد من الإجراءات التجميلية الحديثة، أبرزها عملية نحت الوجه أو كونتورالوجه وحقن الشفاه ورفع الحاجبين بالبوتوكس.

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هيا الشعيبي

شاركت الفنانة الكوميدية هيا الشعبي جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل خضوعها لعملية تجميلة تخلصت فيها من اللغد وتحديد الذقن بعد ترهله، ما جعلها تبدو مختلفة جدا عن السابق.

أمل العوضي

شاركت أمل العوضي متابعيها على موقع السناب تشات، جلسات البوتوكس لرفع الحواجب وشدّها إلى الأعلى. نذكر أن أمل العوضي خضعت للعديد من العمليات التجميلة سابقا، منها عملية التكساس وتجميل الذقن وتكبير الشفاه تصغير الأنف.

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هنادي الكندري

خضعت بدون تردد الفنانة هنادي الكندري لعملية التكساس لتعريض الحنك ونحته بشكل يتناغم مع باقي تقاسيم الوجه، إلا أن جمهورها عبّر بعدم رضاه على هذه العملية، معرباً عن استيائه كون ملامحها الطبيعية قبل العملية بدت أكثر جمالاً عما هي عليه بعد العملية.

إلهام الفضالة

تابع جمهوره إلهام الفضالة وهي تعبر عن ندمها الشديد بعد إقبالها مؤخرا على عملية التكساس الحديثة، والتي تسببت لها في ترهّل البشرة، معبّرة أنّ هذه التقنية شوّهت وجهها وهي نادمة عليها كثيرا!

هند البلوشي

لا يمكن التغاضي عن العملية الأخيرة التي لجأت إليها الفنانة الكويتية هند البلوشي لتجميل أنفها، حيث بدت مختلفة جدا بسب المبالغة في رفع الأنف. وقد عبر جمهورها عن عدم رضاه بشكلها الجديد والغريب على حدّ قولهم.

ديمة بطمة

الفنانة المغربية ديما بطمة التي انجرفت وراء عدد لا متناهٍ من العمليات التجميلة، جرّبت مؤخرا عملية تجميل الفم، وايضاً عملية منح الشفاه شكل قلب مواكب لموضة شفايف القلوب الجديدة، وذلك باستخدام حقن الفيلرز. وقد شاركت جمهورها على موقع انستغرام زيارتها للعيادة ونتائج الحقن قبل وبعد الإجراء.

نور الغندور

الممثلة المصرية نور الغندور لا تتردد في كلّ مرّة في الكشف عن الإجراءات التجميلية التي تلجأ إليها للتحسين من شكل ملامحها. وفي كلّ مرةّ نرى أن ملامحها تتغيّر وتبتعد عن مظهرها الطبيعي. وآخر هذه التقنيات خلال العام 2019، هي عملية رفع الحواجب بالبوتوكس وشدّها إلى الأعلى لمنح الحاجبين شكلا جديدا وعصريا مواكبا للموضة.

ما رأيك أنت بهذه العمليات التجميلية التي لجأت إليها نجماتنا العربيات في عام 2019، شاركينا برأيك في التغيير الذي طرأ على ملامحهنّ وشكهلنّ السابق.