شاهد.. بلقيس في حضن زوجها في عيد زواجها الثالث

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 صباحاً - تحتفل الفنانة بلقيس وزوجها سلطان عبد اللطيف بعيد زواجهما الثالث الذي صادف يوم 29 ديسمبر / كانون الاول الجاري.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام بهذه المناسبة ظهرت فيه وهي تركض باتجاه زوجها الذي قام باحتضانها.

وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: “أكملنا عامنا الثالث.. الله لا يغير علينا الا للأحسن..

الله لا يفرقنا… الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له… أحبك ❤️ قدام الله وخلقه.”.