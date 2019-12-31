شاهد.. بلقيس في حضن زوجها في عيد زواجها الثالث

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 صباحاً - تحتفل الفنانة بلقيس وزوجها سلطان عبد اللطيف بعيد زواجهما الثالث الذي صادف يوم 29 ديسمبر / كانون الاول الجاري.
ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام بهذه المناسبة ظهرت فيه وهي تركض باتجاه زوجها الذي قام باحتضانها.
وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: “أكملنا عامنا الثالث.. الله لا يغير علينا الا للأحسن..
الله لا يفرقنا… الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له… أحبك ❤️ قدام الله وخلقه.”.
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