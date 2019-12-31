ابنة هيفاء وهبي وحفيداتها بإطلالة لافتة احتفالا بالاعياد!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:55 صباحاً - إحتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالعام الجديد 2020 الذي اقترب موعد حلوله. ونشرت زينب فياض صورة جمعتها بابنتيها حيث بدا الثلاثة بإطلالة أنيقة خاصة بالعيد. وعايدت زينب فياض متابعيها بهذه المناسبة، فأرفقت الصورة بهذا التعليق: “حبينا نعيد عليكن أول الناس انشالله تنعاد عليكن بالصحة والسعادة وتكون سنة خير علينا جميعاً”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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