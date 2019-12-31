سلمان خان يتلقى قبلة خاصة من صديقته يوم عيد ميلاده.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفل نجم بوليوود سلمان خان بعيد ميلاده الـ 54 يوم الجمعة 27 ديسمبر مع العائلة والأصدقاء.

حضر حفل عيد ميلاد سلمان خان، الذي استضافه شقيق سلمان خان، أرباز خان في مقر إقامته، الأب سليم خان، والأخت أربيتا خان، وفريق فيلم دابانغ 3 من النجوم سوناكشي سينها، وساي مانجريكار، كما شارك من بوليوود كاترينا كايف، وشاروخان وآخرين.

كما كانت صديقة سلمان المشهورة الحالية يوليا فانتور Bharat Iulia Vantur حاضرة، ومع ذلك، فإن أحلى هدية سلمان تلقاها كانت قبلة من فانتور.

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كانت مواقع فنية عديدة، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، قد ساهمت في نشر مقطع فيديو العارضة الرومانية الجميلة يوليا فانتور وهي تقبل سلمان خان بعيد ميلاده، على شبكة الإنترنت.

كما تداول جمهور سلمان خان ومحبوه، مقطع فيديو آخر عن لفنان “باجيرو ماستاني” وهو يُقطّع كعكة من أربع طبقات، وهو يحمل ابن أخته أهيل.

على جبهة العمل، ينشغل سلمان خان حاليًا بتصوير فيلمه القادم مع برابهوديفا، وديشا باتاني، ورانديب هودا وجاكي شروف في أدوار قيادية.