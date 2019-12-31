تابسي بانو تتحدث عن التميز ضد النساء في بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تعد النجمة الهندية تابسي بانو Taapsee Pannu، أحد أكثر الممثلات شجاعة في بوليوود، حيث تحدثت بشكل كبير عن كره النساء المتفشي والتمييز الجنسي في هذه الصناعة فيما كانت تتحدث عن تجربتها الخاصة.

كشفت المغنية في مقابلة مع موقع Zoom، كيف طُلب منها في البداية الابتعاد عن تقديم الشخصيات ذات الرمزية القوية، وكيف يجب أن تدع الرجال يأخذون “مركز الصدارة” في الأعمال الفنية دون الاعتراض من وقت لآخر تحت حجج النسوية

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تقول بحسب ما ذكره “انديا توداي”، “لقد نصحني كثير من الأشخاص بالوسط الفني ومجال السينما، أنه يجب عليك السماح للرجال بأخذ مركز الصدارة الآن. أنت فقط تقوم بأفلام تركز على النساء.

وأوضحت “عندما أخبرهم أنني قد مثلت أيضًا مهمة”مانجال”، يقولون إن هذه شخصية أنثوية قوية مرة أخرى. “ثم ماذا أفعل؟ هل يجب أن أقوم بأدوار واهية؟ “، ثم سُئلت عن دورها في Judwaa 2، إلى جانب بمشاركة الممثل فارون داوان Varun Dhawan، والتي يمكن اعتبارها “شخية ضعيفة”.

وردًا على ذلك، قال بانو: “نعم، لقد فعلت ذلك فقط لإثبات أنني أستطيع القيام بذلك أيضًا. لا تفرض علىّ قيود، اليوم، أنا في وضع يتيح لي أن أفعل شيئًا كبيرا عندما أقوم بعمل فيلم تجاري “.