صور من عطلة سارة علي خان الشاطئية في رأس السنة

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة سارة على خان لاحتفالات عيد رأس السنة، باثارة حالة من الضجة، وذلك بعد أن شوهدت مؤخرًا في عطلة في ولاية كيرالا بالهند.
شاركت الممثلة الشابة الموهوبة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صور من عطلتها بالقرب من المياه الهادئة في الجنوب في سلسلة من المشاركات التي تركت معجبيها في حالة الذهول.
قامت سارة بنشر مقطع فيديو، وتقوم بحركة ارتداد من حمام السباحة، بينما كانت مغمورة في المياه، وترتدي بيكيني مثير. في “بوست” آخر، يمكن رؤية سارة وهي تقوم بالتقاط بعض الصور على شاطيء البحر.
في سياق أخر، شاركت سارة على خان، وشقيقها إبراهيم على خان في حفل عيد الميلاد الذي نظمته كارينا كابور وسيف على خان في منزلهما في مومباي مؤخرا.
ونشرت الممثلة البالغة من العمر 24 عاما، صور لشقيقها مع معجبيها، عشية عيد الميلاد، حيث ارتدت سارة ثوبًا أبيض، بينما ظهر إبراهيم عاري الصدر، بعدما خلع قميصه الرمادي، وتبدأ سلسلة الصور بظهور سارة للكاميرا وهي تضع رأسها على كتف إبراهيم،
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