أمجد علي خان يتبرع لبناء مستشفى

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

خدمة لأهل بلدته، تبرع الفنان أمجد على بقطعة راض يمتلكها لصالح بناء مشفى عام يخدم المواطنين.

خلال محادثة مع وكالة الأنباء الهندية IANS، صرح خان، “قبل بضع سنوات منحتني حكومة ولاية كيرالا فدانين من الأرض لإنشاء أكاديمية موسيقية في العاصمة، ولكن بالنظر إلى انشغالي المقرر، والسفر الكثير في جميع أنحاء العالم - لدي مساكن في ستاندفورد والجامعة الهندية وأماكن أخرى - لا أعتقد أنني أستطيع الجلوس في مكان واحد وتعليم الموسيقى. “

يقول أمجد إنه كتب إلى رئيس وزراء ولاية كيرلا، السيد بيناراي فيجايان، شاكرًا له على الأرض ويطلب منه بناء مستشفى لكي يستفيد منها الفقراء الذين لا يستطيعون توفير العلاج.

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وأكد الفنان الشهير أنه يهدف لأن تكون المستشفى تخدم جميع الناس بدون تمييز بين الأديان أو الجنسيان، ومن يلجأ إليها سوف يجد العلاج.

وتابع قائلًا: “لقد كتبت عبر بريد إلكتروني وأرسلت رسالة لرئيس الوزراء، أنا في انتظار رده، وسألت أيضًا عما إذا كان بإمكانهم إشراك مجموعة اقتصادية كبيرة مثل تاتا أو أمباني أو ريلاينس جروب أو مجموعة لولو الدولية”.

وأضاف “أتمنى أن يبنوا مستشفى على مستوى عالمي، وأعتقد أن هذه هي أفضل طريقة يمكنني من خلالها خدمة أهالي ولاية كيرالا، الذين كانوا يمطرونني دائمًا بالحب والاحترام “.