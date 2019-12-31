الأسود يمنح سلاف فواخرجي سحرا خاصا.. وتتغزل في نفسها بأبيات شعرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لجلسة تصوير حديثة، تألقت فيها بإطلالة مميزة جدا.

الفنانة السورية تألقت في الجلسة بفستان أسود أنيق، ووضعت وشاح أسود طويل على رأسها، وزينت جبهتها بإكسسوار مميز، وتزينت بمكياج رقيق.

سلاف شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وتغزلت في إطلالتها السوداء بأبيات شعرية للشاعر “مسكين الدرامي”.

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الفنانة السورية كتبت: “قُلْ للمَليحَةِ في الخِمارِ الأسودِ.. ماذا فَعَلتِ بِزاهِدٍ مُتَعبِّدِ.. قَد كان شَمَّرَ للصـــلاةِ إزارَهُ.. حَتى قَعَدتِ لَه بِبابِ المَسجدِ.. رُدِّي عَلَيهِ صَلاتَهُ وصـــيامَهُ.. لا تَقتُليهِ بِحَـــقِّ دِيــنِ مُحَــمَّدِ #مسكين_الدّارمي”.

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض أحدث مسلسلاتها «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به إلى الدراما المصرية بعد طول غياب، وتشارك في بطولته أمام حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري.

يُذكر أن سلاف شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بعملين هما «هوا أصفر» أمام النجم اللبناني يوسف الخال، و «ناس من ورق» أمام النجم السوري دريد لحام.