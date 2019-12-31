صورة يسرا اللوزي بدون فلتر أو ماكياج

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

يسرا ظهرت في الصورة بدون أي ماكياج وكتبت معلقة عبر حسابها: «لا ماكياج لا فلتر الاستيقاظ بعد ليلة تصوير طويلة».

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صورة الفنانة الشابة أحدثت خلافا بين محبيها فالبعض اعتبر صورتها بهذا الشكل طبيعية وجميلة وتبرزها على حقيقتها، بينما قال البعض الآخر إن الصورة تجعلها تبدو كبيرة في السن.

وتشارك يسرا اللوزى فى فيلم “العنكبوت” مع الفنان أحمد السقا، إذ أنها ستظهر خلال أحداث العمل بدور صغير، ومن المقرر أن يعرض العمل بدور العرض السينمائى فى بداية العام المقبل.

الفنانة المصرية أعلنت حملها الثاني منذ فترة قصيرة،وقالت إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم، وذلك بسبب حملها، حيث قالت: “أنا أنتظر الآن مولودى الثانى، وهذا جعل وجودى فى الموسم المقبل أمراً صعباً».

يسرا متزوجة من خارج الوسط الفني، وأنجبت منذ سنوات ابنتها «دليلة»، والتي خضعت منذ سنوات لعملية زراعة قوقعة.