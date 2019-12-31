شما حمدان تصدم جمهورها بإطلالة رجالي في حفلها بالكويت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الإماراتية شما حمدان حفلات غنائيا في الكويت، وأطلت على جمهورها بإطلالة أثارت كثير من الجدل على مواقع التواصل.

شما ظهرت في الحفل بإطلالة رجالي، حيث أطلت بتيشيرت أبيض، وبنطلون بسيط، وعباءة رجالية، فيما هرت بشعر قصير جدا، وتزينت بمكياج خفيف.

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الفنانة الإماراتية تعرضت للكثير من الانتقادات الحادة من جمهورها، حيث اتهمها البعض بأنها تتعمد إثارة الانتباه ووصفوها بكلمات قاسية بأنها “لا صوت ولا أنوثة”.

يذكر أن الفنانة الإماراتية شما حمدان دائما ما تظهر بإطلالات كاجول، والتي تشبه في كثير من تفاصيلها الإطلالات الذكورية، وهو ما يعرضها للكثير من الانتقادات، إلا أنها عادة ما تضرب بهذه الانتقادات عرض الحائط.

وكانت الفنانة الإماراتية شما حمدان قد اشتهرت بعدما اشتركت في برنامج المواهب Arabs got Talent، بموسمه الثاني بعام 2011 وعرضت الحلقة في 11 مايو 2012 وحققت من بعد تلك الحلقة شهرة في الخليج والعالم العربي، ووصلت إلى النهائيات وحصلت على المركز الثاني وذلك بعد فوز «فرقة خواطر الظلام» في 29 يونيو من نفس العام.