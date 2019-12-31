مي عمر تقضي أجازة رأس السنة مع زوجها في لندن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية مي عمر برفقة زوجها المخرج محمد سامي إلى لندن للاستمتاع بأجازة الكريسماس، واستقبال العام الجديد.
مي نشرت صورة رومانسية لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث كانت معه في شوارع لندن، وعلقت مي وكتبت: «أفضل وقت في السنة الكريسماس».
الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأها بمناسبة الكريسماس، وتمنى لها رحلة سعيدة برفقة زوجها، وكان من بين المعلقين أحمد زاهر، وإيمان العاصي، وغيرهم.
الفنانة الشابة حققت نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بعدما شاركت في مسلسل «ولد الغلابة»، والذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا.
المسلسل أخرجه زوج مي المخرج محمد سامي، وشارك ببطولته إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، صفاء الطوخي، هبة مجدي، مجدي بدر، كريم عفيفي، وإنجي المقدم.
وتعاقدت مي عمر مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل الفنان محمد رمضان، والذي سينافس به في شهر رمضان، بعد أن شاركته من قبل مسلسل «الأسطورة».
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