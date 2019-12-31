أحمد السقا يظهر لأول مرة مع زوجته مها الصغير في برنامجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يظهر الفنان المصري أحمد السقا لأول مرة مع زوجته الإعلامية مها الصغير لأول مرة في برنامجها it’s show time.

حيث يحل الفنان المصري ضيفا على البرنامج في ليلة رأس السنة، وستقدم الحلقة زوجته مها الصغير بصحبة الإعلامية دينا حويدق.

السقا سيتحدث خلال الحلقة عن التفاصيل والكواليس الخاصة بأعماله الفنية وحياته الشخصية لأول مرة، فيما ستتحول مها الصغير في إحدى الفقرات من مذيعة إلي ضيفه بجانب زوجها الفنان أحمد السقا، وتحاورهما الإعلامية دينا حويدق.

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ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي يجمع أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعدمت انتشرت عدد من الأخبار عن طلاق الفنان أحمد السقا من زوجته مها الصغير، ورفض الفنان التعليق على الخبر، حتى ظهر معها في ختام مهرجان الجونة، وتأكد للجمهور عودتهما مرة أخرى.

والفنان المصري أحمد السقا تزوج من مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ابنه ياسمين وحمزة وابنته نادية، ولا يظهر السقا مع زوجته إلا نادرا، كما لا يحب الحديث عن حياته الخاصة.

يذكر أن أحمد السقا ينشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد “العنكبوت”ويشاركه بطولته النجمة منى زكي، ظافر العابدين، محمد لطفي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.