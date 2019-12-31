أحمد الفيشاوي يتجاهل أزمة صورة ابنته بمقطع فيديو.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو له من داخل سيارته.

أحمد الفيشاوي، ظهر في الفيديو وهو يرقص على نغمات أغنية راب عراقي، وعلق على الفيديو قائلًا: “شغل قديم”، فيما أعرب جمهوره عن تعجبهم من ردة فعله الصادمة والغربية تجاه تصرف ابنته لينا والتي قامت بنشر صورة لها وهي عارية.

وأثارت لينا الفيشاوي، حالة جدل واسعة خلال اليومين الماضيين وذلك بسبب صورتها التي ظهرت فيها وهي عارية وتخفي معالم جسدها بشعرها.

البعض برر الأمر لـ لينا الفيشاوي بأنها لا تعيش في مصر بل تعيش وتدرس في لندن مع والدتها هند الحناوي حيث الثقافة والعادات المختلفة.

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كما دافع البعض عنها بأن الصورة المنشورة قديمة وتظهر فيها بسن أصغر من الذي عليه الآن.

لينا، هي ابنة أحمد الفيشاوي، من زوجته الأولى هند الحناوي وتعيش برفقة والدتها في الخارج.

من الناحية الفنية يستعد أحمد الفيشاوي، لعرض فيلمه الجديد “أشباح أوروبا”، والذي يشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وغيرهم.

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.