أشرف عبدالباقي يكشف الأسباب الحقيقية لانتهاء عروض «مسرح مصر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أشرف عبدالباقي، عن الأسباب الحقيقية لانتهاء عروض “مسرح مصر”، والتي تم تقديمها على مدار سنوات وحققت نسبة نجاح كبيرة.

أشرف عبدالباقي، قال خلال لقائه في برنامج ET بالعربي: “إننا أسرة والشعور بذلك كان من أهم أسباب النجاح”.

وأضاف، أن نجوم مسرح مصر أصبح لديهم القدرة على الاختيار، والتعلم من أخطائهم، مشيرًا إلى أن نهاية مسرح مصر لم يكن سببها أي خلافات، ولكن السبب الأساسي هو حدوث تشبع لدى الجميع.

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وتابع: “بعد أن أصبحوا نجومًا أصبحت أجورهم ضخمة، واستحالة اضغط على حد إنسانيًا، وكل واحد من حقه أن يكون نجم، ومن حقه ربنا يكرمه، ومينفعش استغل ده”.

ووجه نصيحة لنجوم مسرح مصر قائلًا: “حاولوا تختاروا كويس، وأي إن كانت النتيجة أنت عملت اللي عليك، ولما تنجح متفرحش بالنجاح أوي عشان تركز في اللي بعده”.

يذكر أن نجوم مسرح مصر هم علي ربيع، محمد عبدالرحمن “توتا”، ومحمد أسامة “أوس أوس”، ويزو، وحمدي المرغني، وإبرام، ومحمد أنور، وحامد الشراب، وكلهم شاركوا في العديد من الأعمال الفنية.