مصطفى خاطر: يوجد كيمياء مشتركة بيني وبين هيفاء وهبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري مصطفى خاطر، تفاصيل الكواليس التي تجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال تصوير فيلم “أشباح أوروبا”، والذي يستعد لطرحه قريبًا.

وقال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي ، والمذاع عبر فضائية “دبي”: “ليست المرة الأولى التي أعمل فيها مع هيفاء وهبي، وعندما كنت أوقع على العقد كنت أعلم كيف أتعامل معها لأنه يوجد كيمياء حلوة بينا”.

وأضاف: “الفيلم لا يصنف على أنه كوميدي هو فيلم أكشن، ولكن يوجد به كمية ضحك حلوة”.

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وعن سبب عدم خضوعه لتمارين في الجيم مثلما فعلت الفنانة هيفاء وهبي، والفنان أحمد الفيشاوي، قال: “أنا لا أصور نفسي في الجيم”، وكشف البرنامج أنه اكتفى بتمارين الفريق المختص بالفيلم.

”أشباح أوروبا”، يشارك في بطولته كل من هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وباسم سمرة، وأروى جودة، وعباس أبو الحسن، وغيرهم.

الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التوني، وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.