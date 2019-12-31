نداء شرارة تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج The Voice، بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها بصورة من الحفل.

الفنانة الأردنية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تجلس أمام قالب تورتة يحمل صورتها.

نداء أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “شكرًا لكل اصحابي فرحتوني كتييييير.. انتو احلى شي بحياتي.. شكرا لأهلي الله يخليلي اياكم”.

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وتابعت: “شكرًا لمتابعيني الغالييين.. شكرًا لكل شخص عايدني محبتكم بتعنيلي كتيير.. الله يخليلي اياكم وما يحرمني من هالمحبه الكبيره”.

وكانت الفنانة الأردنية نداء شرارة قد أحيت مؤخرا ذكرى تتويجها بلقب برنامج The voice، منذ أربع سنوات.

ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهي تحمل جائزة The voice، وعلقت عليها قائلة: “وفي مثل هاد اليوم من أربع سنين، أخدت لقب أحلى صوت بالعالم العربي The voice “.

وأضافت: “سنوات مليئة بالتفاصيل بالنجاحات والتحديات، لما ربحت بالبرنامج، كنت عارفه إنه اللقب مجرد لقب وإن الاجتهاد هو أساس الاستمرارية لذا عملت بكل جد وحب حتى أصنع أسم كبير أهم من أني حاصلة على لقب بحبكم و بكبر بمحبتكم ودعمكم شكرًا لكم”.