حلا شيحة تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية حلا شيحة، على تهنئة الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، برسالة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
حلا شيحة ، قالت في تهنئتها: “أشرف زكي الجميل بزيادة كل سنة و أنت طيب و يارب يسعدك دايماً زي ما بتسعد اللي حواليك ويارب ٢٠٢٠ تبقي وش الخير عليك و علي روجيناو الولاد و دايما من نجاح لنجاح”.
من ناحية أخرى، تواصل حلا شيحة تصوير دورها في فيلمها الجديد “مش انا”، مع الفنان تامر حسني، في اول تعاون لهما معًا.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل الذي يؤدي بطولته تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.
ويصور فريق العمل المشاهد داخل شوارع القاهرة ومدينة 6 أكتوبر، ومن المحتمل أن تتطلب الأحداث الفيلم السفر إلى بعض الدول العربية للتصوير هناك، ولكن لم يستقر صناعه بشكل نهائي على هذا القرار.
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