أبناء الكاتب محمود سالم في كواليس «الكوخ المحترق» مع أشرف عبدالباقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أشرف عبدالباقي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له من كواليس تصوير مسلسل “الكوخ المحترق”، والمأخوذ عن كتاب “ألغاز المغامرون الخمسة”، للكاتب الراحل محمود سالم.

أشرف عبدالباقي، علق على الصورة التي جمعته بأبناء الكاتب الراحل والأطفال الذين يشاركونه في بطولة العمل قائلًا: “صورة جميلة من زيارة أبناء الكاتب الكبير الراحل محمود سالم؛ كاتب ألغاز المغامرون الخمسة: الأستاذ أكرم، الأستاذ أحمد و الأستاذ أدهم محمود سالم خلال تصوير الكوخ المحترق”

مسلسل “الكوخ المحترق”، سيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف، وإنتاج وورك شوب للإنتاج الفني.

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وكشف أشرف عبدالباقي عبر صفحته عن أسماء الأطفال الذين يشاركونه في العمل بعد نجاحهم في المسابقة التي قام بطرحها قبل بدء العمل بأسابيع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار أبطال العمل وفاز منهم علي صالح، لي لي شعلان، معاذ عمرو، ويتن رمضان ومثاد أبوالمجد، وهم الذين يشاركونه في المسلسل.

المسلسل الجديد سيتم عرضه عبر قناة “وورك شوب” على يوتيوب، وستكون مدة الحلقة 5 دقائق فقط.